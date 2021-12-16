نهيان بن زايد يشهد افتتاح بطولة العالم للسباحة في أبوظبي

شهد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، اليوم، الافتتاح الرسمي لبطولة العالم للسباحة ومهرجان أبوظبي العالمي للألعاب المائية في الاتحاد أرينا، وذلك بمشاركة 1100 رياضي يمثلون أكثر من 180 دولة، في واحدة من أكبر الفعاليات الرياضية العالمية التي تشهدها أبوظبي في ختام الموسم. وأعلن سموه الافتتاح الرسمي للنسخة 15 من بطولة العالم للسباحة للمسافات القصيرة "25 متراً"، بحضور الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع وعدد من الضيوف ورؤساء الاتحادات القارية والوطنية.

وقال سموه في هذه المناسبة: "نرحب بوفد الاتحاد الدولي للسباحة وكافة الوفود الرياضية العالمية المشاركة في برنامج المنافسات لبطولة العالم للسباحة، ومهرجان أبوظبي العالمي للألعاب المائية، والذي يمتد حتى 21 ديسمبر الجاري. كما نؤكد أن نسخة أبوظبي تحتفي برياضيي العالم وتمثل خير ختام لموسمنا الرياضي الحافل في عام الخمسين الذي شهد تحقيق الكثير من المنجزات والمكتسبات المهمة لمسيرة أبوظبي الريادية في العالم، ودورها المميز في استقطاب نخبة الفعاليات وأفضل الرياضيين للتنافس وتأكيد المكانة المرموقة والمرتبة المتقدمة التي تتميز بها أبوظبي كوجهة عالمية رياضية رائدة."

وأضاف سموه: "فخورون بالمكتسبات الكبيرة التي تسجلها أبوظبي ونجاحاتها العالمية، والتي تعود بالمرتبة الأولى للدعم السخي من القيادة الرشيدة واهتمامها الكبير في مسيرة التطور الرياضي وتحقيق تطلعات وطموحات الرياضيين وتعزيز تفاعل عموم فئات المجتمع مع الأنشطة الرياضية دعما لمؤشرات جودة الحياة، كما تعكس مكانتها المرموقة والثقة التي تتمتع بها من بين المدن العالمية المتقدمة في ظل البنية التحتية المتميزة والمنشآت الرياضية بمعاييرها العالمية. وأوضح سموه أن احتضان مثل هذه الفعاليات الكبيرة يسهم في تعزيز الريادة العالمية للإمارات ورسالتها السامية المنفتحة تجاه شعوب العالم بوئام ومحبة، كما يسعدنا أن يجتمع العالم في هذا الحدث الاستثنائي الذي تستضيفه التحفة المعمارية الاتحاد أرينا التي تمثل احدى ثمرات دعم واهتمام القيادة الرشيدة لمسيرة التنمية والنماء.

وتم خلال الحفل استعراض أسماء وأعلام الدول المشاركة وسط تفاعل كبير من الجماهير والمشاركين في المدرجات ثم بعدها بدأت المنافسات الرسمية لليوم الأول من بطولة العالم.



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