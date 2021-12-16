المصدر: الإمارات اليوم

تفاعل

ظل رئيس مجلس إدارة أحد الأندية في دوري أدنوك يتفاعل باستمرار مع الآراء والمقترحات التي يقدمها عدد من جمهور النادي في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الأمور التي تخص النادي، وذلك عبر الحساب الرسمي الخاص به في «تويتر».

يأس

رغم أن الأخبار الصادرة عن اتحاد اللعبة الجماعية «مولعة» في الاستقالات والتعيينات الجديدة، إلا أن الجمهور الرياضي لا يتابع ولا يأبه بالأحداث، ولا يبحث عنها كما في السابق، والسبب وصوله إلى مرحلة «اليأس».

طلب

طلب أحد المجالس الرياضية من الأندية التابعة له القيام بإجراءات تقنين للعمالة الموجودة لديها، بعدما رصدت التقارير وجود عمالة زائدة على الأعداد المطلوبة داخل الكثير من الأندية، ما أصبح يُشكل أعباء مالية كبيرة على ميزانيتها المالية.

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