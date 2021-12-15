أحمد بن محمد يشهد تتويج الفائزين بكأس إكسبو 2020 دبي للصيد بالصقور بالتلواح

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للصقور تتويج الفائزين في كأس إكسبو 2020 دبي للصيد بالصقور بالتلواح لفئة (فرخ) والتي استمرت على مدار تسعة أيام متتالية بمشاركة أكثر من ألف صقر و500 صقّار.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم بمقر إكسبو مساء أمس، بحضور الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، نائب رئيس اتحاد الإمارات للصقور، والشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، والأمين العام لاتحاد الصقور راشـد مبارك بن مرخان، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد: عبد الله أحمد القبیسـي، دمیثان سـویدان سـعید القمزي، سـالم عتیق المھیري، عبد العزیز ســــلطـان آل علي، محمـد عیســــى الخییلي، مبـارك ســــیف المنصوري، یوسف عبد الله آل علي.

وافتتحراشد بن مرخان الحفل بكلمة ترحيبية أعرب خلالها عن سعادته بنجاح الحدث التراثي البارز "كأس إكسبو 2020 دبي" للصيد بالصقور بالتلواح، والذي استمرت منافساته على مدار تسعة أيام متتالية بمشاركة أكثر من ألف صقر في تظاهرة تراثية فريدة من نوعها، اجتمعت فيها كافة مقومات النجاح والتميز لرياضة عريقة يعتز بها الجميع وبمردودها الثقافي والتاريخي لدولة الإمارات، وذلك بفضل رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للصقور

وتقدم الأمين العام لاتحاد الصقور بالشكر والتقدير لإكسبو 2020 دبي ودوره البارز في رعاية كأس إكسبو 2020 دبي، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في إنجاح الحدث وخروجه بصورة مشرفة. ولما لهذه الرياضة من مكانة تاريخية وتراثية أصيلة ترتبط بتاريخ وثقافة دولة الإمارات وقال بن مرخان: " يسعني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم على تشريفه الحفل، وإلى الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، نائب رئيس اتحاد الإمارات للصقور، والشيخ محمد بن راشد بن محمد آل مكتوم، كما أتقدم بخالص التهنئة لجميع الفائزين".

وشهد الحفل تتويج الفائزين بكأس إكسبو 2020 دبي للصيد بالصقور بالتلواح والذي شمل تتويج أصحاب المراكز الثلاث الأولى حيث قام سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس الاتحاد بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى لكأس إكسبو 2020 دبي للصيد بالصقور بالتلواح، كما توج الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، الفائزين في فئة الشيوخ، فيما قام الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، بتتويج الفائزين بفئة "العامة ملاك" وفئة العامة مفتوح، كما تم تكريم عبيد سالم بن شنه الكتبي عميد الصقارين على هامش الحفل.

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