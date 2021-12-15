المصدر: الإمارات اليوم

مدرب

علمت «الإمارات اليوم» أن مدرب أحد أندية الدوري استفسر من إدارة النادي عن الأنباء التي أشارت إلى نيتها الاستغناء عن خدماته، مبدياً رغبته في معرفة مصيره خصوصاً أن لديه عرضاً جاداً للعودة إلى فريقه السابق.

محترفون

أكد لاعب دولي سابق أنه وافق على اللعب مع فريق في الدرجة الأولى لثقته بأنه سيعيده للعب أساسياً في دوري أدنوك للمحترفين، بعد أن فقد فرصته مع فريقه السابق.

لجنة

بدأ مسؤول بارز في اتحاد لعبة جماعية يجهز نفسه لتولي رئاسة لجنة مهمة، بعدما تم ترشيحه لشغل المنصب على الرغم من علمه بأن مهمته لن تكون سهلة، وأنها محفوفة بتحديات كبيرة.

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