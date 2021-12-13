ميسي يزور اكسبو دبي 2020 وينبهر بالشلالات (فيديو)

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

زار اسطورة كرة القدم العالمية ليونيل ميسي معرض اكسبو دبي 2020 الذي تجري فعالياته حاليا ويستمر حتى مارس 2022 المقبل، وتجول في مناطق متعددة وزار جناح الامارات.

يذكر أن ميسي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي حاليا هو السفير الدولي لمعرض اكسبو 2020.

وتداول نشطاء على السوشال ميديا فيديوهات وصور للنجم الأرجنتيني خلال تجوله في اكسبو 2020، خصوصا لحظة وقوفه الى جوار الشلالات التي تقع بين ساحة الوصل وحديقة اليوبيل، وتجمع بين عناصر الماء والأرض والنار بطريقة تفاجئ الحواس وتبهجها في الوقت ذاته.

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