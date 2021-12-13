ميسي يزور اكسبو دبي 2020 وينبهر بالشلالات (فيديو)
زار اسطورة كرة القدم العالمية ليونيل ميسي معرض اكسبو دبي 2020 الذي تجري فعالياته حاليا ويستمر حتى مارس 2022 المقبل، وتجول في مناطق متعددة وزار جناح الامارات.
يذكر أن ميسي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي حاليا هو السفير الدولي لمعرض اكسبو 2020.
While mu fans are rattling ,Messi is having a good time at Dubai #Expo2020 .🤗#UCL #UCLdraw #messi #messi7 pic.twitter.com/95Q6oLbMi9— Md.Azizur Rahman (@azrman10) December 13, 2021
وتداول نشطاء على السوشال ميديا فيديوهات وصور للنجم الأرجنتيني خلال تجوله في اكسبو 2020، خصوصا لحظة وقوفه الى جوار الشلالات التي تقع بين ساحة الوصل وحديقة اليوبيل، وتجمع بين عناصر الماء والأرض والنار بطريقة تفاجئ الحواس وتبهجها في الوقت ذاته.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news