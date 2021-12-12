المصدر: الإمارات اليوم

مسؤول

حذف مسؤول رياضي حساب «توتير» الخاص بالاتحاد الذي كان يديره بمجرد خروجه من الاتحاد، خصوصاً أن الفترة الأخيرة شهدت وجود خلافات بينه وبين مع عدد من مسؤولي المجلس الجديد.

محاولات

يجري مجلس إدارة أحد فرق دوري المحترفين محاولات مع شخصية رياضية من أجل إسناد مهمة خاصة له بالفريق الأول، لكن دون جدوى حتى الآن.

لجنة

استغرب مراقبون ما وصفوه بـ«حالة الصمت الشديد» للمسؤول البارز في اتحاد لعبة جماعية، وعدم خروجه لوسائل الإعلام لتوضيح الأمور بشأن ما يدور داخل لجنة مهمة يتولى رئاستها.

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