9 فرق بالدوري ستغير الأجانب خلال «الميركاتو الشتوي»

المصدر: منصور السندي ■ دبي

توقّع وكيل اللاعبين والمحلل الرياضي وليد الشامسي، أن تقوم تسعة أندية من أصل 14 بدوري أدنوك للمحترفين بتبديل لاعبيها الأجانب واستقطاب لاعبين أجانب جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مشيراً إلى أن هناك لاعبين أجانب في الدوري لم يتمكنوا حتى الآن من صنع الفارق مع أنديتهم، في وقت شدد على أن لاعب العين لابا كودجو متصدر هدافي الدوري (12 هدفاً)، ونجم الوحدة البرازيلي جواو بيدرو، ولاعب شباب الأهلي المحترف الإيراني مهدي قايدي، يعتبرون الأبرز، ويتصدرون قائمة اللاعبين الأجانب الأكثر إضافة وصنعاً للفارق في صفوف أنديتهم خلال الجولات الماضية.

وقال وليد الشامسي لـ«الإمارات اليوم»: «من خلال تواصلنا في سوق انتقالات اللاعبين، فإن هناك تسعة أندية ستقوم بتبديل لاعبيها الأجانب، وهناك أندية غير مرتاحة للمستوى الذي يقدمه لاعبوها الأجانب».

وتبدأ فترة الانتقالات الشتوية لانتقالات اللاعبين المحليين والأجانب اعتباراً من الخامس من يناير المقبل حتى الأول من فبراير 2022. وأكد وليد الشامسي أن «هناك أندية في دوري المحترفين ليست لديها معلومات مؤكدة بشأن ما إذا كانت ستقوم بإجراء تغييرات في صفوفها على صعيد اللاعبين الأجانب».وأضاف «الوحدة لديه البرازيلي بيدو والسوري عمر خريبين وهما لاعبان من الدرجة الممتازة».

ويتصدر العين ترتيب فرق الدوري حتى الجولة العاشرة برصيد 24 نقطة، يليه الوحدة (20 نقطة)، وشباب الأهلي ثالثاً (17 نقطة) والنصر رابعاً (17 نقطة) أيضاً.

وأشار الشامسي إلى أن «هناك لاعبين يلفتون الانتباه لكنهم لم يصنعوا الفارق، كما هناك أندية في المقدمة لكن رغم ذلك فإن لاعبيها الأجانب لم يقدموا الإضافة المطلوبة معها منذ بداية الموسم الحالي.. لذلك الأندية أمامها فرصة كبيرة لإجراء تبديلات في صفوفها بالنسبة للاعبيها الأجانب خلال الانتقالات المقبلة».

وأكمل: «خلال فترة الانتقالات الصيفية السابقة لم يكن هناك تواصل مع الأندية بسبب توقف الدوري وعدم وجود معسكرات خارجية لعدم السفر للخارج باستثناء ناديي العين والنصر، وذلك بسبب جائحة كوفيد-19، وقد كانت تحركات الأندية قليلة خارج الدولة ولم تتمكن الأندية من اختيار لاعبيها الأجانب بالنوعية أو بالكيف وإنما بالكم».

وأوضح «حالياً فقد صارت الأمور مفتوحة من خلال التواصل الخارجي مع العالم وبات أمام الأندية خيارات أكثر على صعيد اختياراتها من اللاعبين الأجانب»، معتبراً أن «نسبة التغيير في الأندية خلال فترة الانتقالات الشتوية ستكون أكبر في تقديره من خلال انسياب حركة السفر للخارج»، معتبراً أن «إقامة بطولات مهمة من بينها تصفيات كأس العالم 2022 وكأس العرب في قطر، من شأنها أن تفرخ كماً هائلاً من اللاعبين».

وتابع «أتوقع أن تكون الانتقالات الشتوية أكثر من الصيفية في دوري أدنوك للمحترفين من خلال وجود ميزانيات جيدة للأندية، فضلاً عن أن سوق اللاعبين الأجانب سيكون الطلب عليها كبيراً».

وشدد وليد الشامسي عن أن «هناك أندية في دوري المحترفين لاسيما على صعيد الإدارات الجديدة التي تولت المهمة أخيراً، وكذلك الأندية التي لديها مدربون جدد تعاقدت معهم اخيراً، لديها رغبة كبيرة في تصحيح الأمور على صعيد اللاعبين الأجانب في صفوفها».

وأوضح: «هناك أندية قمة مثل الجزيرة الذي أتوقع أن يقوم بتصحيح أموره، لاسيما في أعقاب الخسارة الكبيرة من العين في الجولة الماضية للدوري».

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