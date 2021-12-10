الهولي يخصص جلسة للقراءة مع أولاده وزوجته

المصدر: الإمارات اليوم

ينظّم مساعد مدرب المنتخب الوطني ومدرب البطائح لكرة الصالات، عدنان الهولي، جلسة للقراءة مع أولاده وزوجته كلما حصل على فرصة بعيداً عن الكرة، وقال لـ«الإمارات اليوم» إنه يحرص على ذلك للتعرف إلى كل ما هو جديد في العالم، سواء كان في الرياضة أو غيرها، مضيفاً: «تهمني كثيراً القراءة، سواء كانت من الكتاب مباشرة أو عبر التطبيقات الإلكترونية، ولذلك أحرص على كل فرصة زمنية متاحة لاستثمارها في المزيد من الثقافة التي مصدرها الكتاب».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news