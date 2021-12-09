المصدر: الإمارات اليوم

تبرع

كرّم نادي الرمس حارس مرمى الفريق السابق، محمد سالم بشر الطنيجي، تثميناً لتبرعه بعدد من أجهزة العلاج الطبيعي للوحدة الطبية في النادي، لاستخدامها عند الحاجة إليها في النادي.

مدرب

كشفت صحيفة الأنباء الكويتية أن مدرب منتخب سورية، الروماني تيتا فاليريو، لديه عروض من الإمارات والسعودية. وذكرت الصحيفة أن المدرب لديه خبرة جيدة في المنطقة العربية وتوّج بكأس الاتحاد الآسيوي مع اتحاد حلب، كما درّب الشرطة والطلبة العراقيين، والنجمة اللبناني.

قيادة

قال مدافع فريق بني ياس، خالد العطاس، عبر حسابه في «إنستغرام» إنه شعر بالفخر، كونه ارتدى شارة القيادة لأول مرة في مسيرته مع «السماوي» في مباراة الإمارات في كأس رابطة المحترفين.

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