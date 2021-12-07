المصدر: الإمارات اليوم

مهاجم

يسعى مدرب بأحد أندية دوري المحترفين إلى تجهيز لاعب بديل في مركز الهجوم، ليحل محل المهاجم الكبير الذي تعرض لإصابة ستمنعه من المشاركة مع الفريق في الفترة المقبلة.

انتقاد

انتقد أحد المسؤولين في الأندية نظام بطولة كأس الرابطة، الذي جنّب عدداً كبيراً من الفرق اللعب في فترة التوقف الحالية، ومنح أفضلية لفرق أخرى لتجهيز نفسها لبطولة الدوري، مبدياً دهشته من تغير نظام المسابقة، التي تقام منذ فترة خلال فترات تجمع المنتخب.

فرصة

منحت إدارة نادي في دوري أدنوك للمحترفين اللاعب الأجنبي فرصة اخيرة لاثبات وجوده في المباريات المتبقية بالدور الأول، لحسم مستقبله مع النادي، اذ يمنح العقد الموقع من الطرفين، النادي الحق في فسخ التعاقد في اي وقت من الموسم مقابل منح اللاعب راتب شهرين فقط.

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