المصدر: الإمارات اليوم

بيراميدز

يحاول فريق بيراميدز المصري إيجاد ملعب للتدريب في الإمارات، من أجل إقامة معسكر إعداد خلال فترة التوقف في الدوري المصري، بسبب بطولة كأس العرب.

دعوة

عبّر لاعب دولي يلعب لنادٍ في دوري أدنوك للمحترفين عن سعادته بدعوة زملاء سابقين له في صفوف المنتخب الوطني للعب مع الأبيض، معرباً لمقربين منه عن أنه يأمل أن تتم دعوته مستقبلاً.

تصريحات

تساءل مراقبون عن سبب ابتعاد مسؤول كبير في لجنة مهمة تتبع لاتحاد لعبة جماعية عن التصريحات الإعلامية، بعدما أثار آخر تصريح له ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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