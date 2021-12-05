المصدر: الإمارات اليوم

محترف

رفض محترف أجنبي يلعب في دوري الدرجة الأولى الإدلاء بتصريحات إعلامية عن تطلعاته في الموسم الجاري، حتى تتحسن نتائج الفريق، مؤكداً أنه لا فائدة منها دون أثرها في تقدم فريقه على مستوى النتائج والترتيب.

طلب

يدرس نادٍ بدوري المحترفين طلباً سابقاً كان قد تقدم به نادٍ آخر منافس للحصول على خدمات لاعبه الصاعد، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، مقابل عرض مالي كبير.

متابعة

وضعت إدارة أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين لاعباً من سلطنة عمان، وآخر من المغرب، يشاركان حالياً في بطولة كأس العرب، ضمن حساباتها الفنية للتعاقد مع أحدهما خلال فترة الانتقالات الشتوية، إذ يعكف مدرب الفريق حالياً على متابعتهما لحسم قراره.

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