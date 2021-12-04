المصدر: الإمارات اليوم

استطلاع

استطلعت إدارة شركة كرة القدم في أحد الأندية رأي المدرب بشأن المراكز التي يرى حاجته إلى تدعيمها في الانتقالات الشتوية، وكانت المفاجأة بعدم رغبته في ضم أي لاعب جديد، وراهن على أن التشكيلة الحالية التي يملكها قادرة على المنافسة في كل بطولات الموسم.

مشاركة

شارك لاعب الظفرة السنغالي احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الخمسين، إذ ظهر اللاعب في صورة عبر «إنستغرام» مرتدياً الزي الإماراتي ويتناول شرب القهوة العربية، في أحد المجالس الخاصة في العاصمة أبوظبي، وكتب عبر حسابه: «عيد وطني سعيد».

تصريحات

منعت إدارة أحد أندية دوري المحترفين إداري الفريق من الإدلاء بأي تصريحات إعلامية لوسائل الإعلام، بشأن الأمور التي تخص الفريق، على الرغم من أن النادي ليس لديه متحدث رسمي باسمه.

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