البحرين والعراق في حوار «الفرصة الأخيرة» اليوم

المصدر: دبي ■ وكالات

تعود عجلة بطولة كأس العرب لكرة القدم بنسختها العاشرة للدوران اليوم، بعد يوم الراحة أمس، مع مباريات الجولة الثانية، حيث يسعى القطريون أصحاب الأرض إلى حسم التأهل المبكر أمام عمان، والعراق حامل اللقب أربع مرات لتحقيق انتصار أمام البحرين الساعية للعودة في المجموعة الأولى، حيث تمثل هذه المباراة عملياً الفرصة الأخيرة للمنتخبين. وفي الثانية، ستكون سورية في مهمة صعبة أمام تونس لتفادي الخروج المبكر، على غرار موريتانيا التي تواجه الإمارات. وشهدت الجولة الأولى ثماني مباريات، أظهرت الفوارق الفنية، مع تحقيق نتائج كبيرة على غرار تونس أمام موريتانيا (5-1)، والجزائر والمغرب برباعيتين نظيفتين أمام السودان وفلسطين توالياً.

وبعد خسارتها افتتاحاً أمام قطر بهدف نظيف، ستكون البحرين أمام مهمة غير سهلة للإبقاء على حظوظها في العبور إلى الأدوار الإقصائية، أمام العراق الساعي بدوره إلى تعويض تعثّره أمام عمان، حين خطف التعادل بركلة جزاء في الدقيقة 98. واعتبرت الصحافة البحرينية أن خسارة «الأحمر» أمام العنابي لم تكن مستحقة، وأن الهدف القطري كان من هفوة واحدة.

ويؤكد البحرينيون أنهم سيقاتلون أمام العراق قبل مواجهة عمان لانتزاع بطاقة العبور. وقال مدرب البحرين، البرتغالي هيليو سوزا، إن «اللاعبين يقومون بجهد ممتاز وجبار، وذلك يدفعنا ويحفّزنا ليكون أداؤنا أفضل. أتينا هنا إلى كي نحسّن من تصنيفنا أمام الفرق، ويجب أن نبرز أفضل ما لدينا للاقتراب من الدور الثاني».

وبعد العرض الذي كان بطله المدرب المونتينيغري جيليكو بتروفيتش، حينما اقتحم الملعب ليمنع لاعبه أيمن حسين من إعادة تسديدة ركلة جزاء أهدرها قبل أن يعتذر منه في غرفة الملابس، سيكون «أسود الرافدين» أمام امتحان صعب. وقال بتروفيتش، خلال مؤتمر صحافي عشية المباراة، إن «هذه المباراة صعبة، لأن هناك الكثير من اللاعبين بجودة عالية».

مدرب الأردن: أهدرنا فوزا كبيراً على «الأخضر السعودي»

تحسر مدرب المنتخب الأردني، العراقي عدنان حمد، على نتيجة مباراة السعودية، رغم الفوز 1-صفر، وقال إن «المستوى الذي ظهر به الفريق كان يجب أن ينعكس على النتيجة»، مشيراً «أهدرنا فوزاً كبيراً، بعد إضاعة الكثير من الفرص». وشدد في تصريح صحافي على أن المباراة لم تكن سهلة، وأنه سعيد بأداء اللاعبين، خصوصاً أنه حصل على ثلاث نقاط من فريق كبير مثل السعودية.

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