رابطة المحترفين: احتفالية "اليوبيل الذهبي" تجسيد لمسيرة الـ50 عاما من حصد الإنجازات

المصدر: الإمارات اليوم

هنأ عبدالله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين الإماراتية القيادة الرشيدة وشعب الإمارات، بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين. وأكد الجنيبي أن احتفالية "اليوبيل الذهبي" تأتي لتجسد ما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة، طوال مسيرة الـ50 عاما، بحصد الانجازات التي جعلتها في مصاف الدول الرائدة على خارطة العالم، ويجعلنا نتطلع للمستقبل بصورة مشرقة، بفضل الرؤية الثاقبة، لمواصلة البناء والازدهار والتميز، وإستكمال مسيرة نهضة الدولة، التي أسس أركانها المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

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