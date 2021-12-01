رياضيون: بصمة كوزمين ظهرت على الشارقة خلال مباراتين فقط

المصدر: منصور السندي ■ الشارقة

أكد رياضيون أن البصمة الفنية لمدرب فريق الشارقة، الروماني كوزمين أولاريو، الذي تولى تدريب الفريق أخيراً، خلفاً للمدرب السابق عبدالعزيز العنبري، وقاد الفريق حتى الآن في مباراتين رسميتين فقط في دوري المحترفين وكأس رابطة المحترفين، ظهرت على الفريق من الجوانب كافة، مشيرين إلى أن قيادته للشارقة، لتحقيق فوزين على التوالي خلال المباراتين اللتين تولى فيهما تدريب الفريق، تشير إلى أن الفريق يسير في الاتجاه الصحيح، لافتين إلى أن كوزمين تمكّن، خلال فترة قصيرة من توليه المهمة، من ضخ دماء جديدة وروح إيجابية في الفريق، بعدما منح عدداً كبيراً من اللاعبين الذين كانوا يجلسون على مقاعد البدلاء فرصة المشاركة لإثبات جدارتهم مع الفريق.

في المقابل، كان هناك رأي مخالف، إذ أكد عضو لجنة المسابقات السابق في اتحاد الكرة، خالد عوض، أن كوزمين لم يُختبر حتى الآن اختباراً قوياً مع الشارقة، مشيراً إلى أن أي مدرب في العالم في حال توافرت له الأدوات والعناصر الجيد فإنه سينجح.

وقال الرياضيون لـ«الإمارات اليوم»: «الشارقة في عهد كوزمين بحاجة إلى بعض التغييرات، مثل وجود صانع ألعاب في مكان لاعب الفريق السابق والاتحاد السعودي الحالي إيغور كورنادو، بجانب وجود لاعب هداف، حتى يتمكن من العودة بقوة للمنافسة على لقب الدوري».

وقاد كوزمين الشارقة للفوز على خورفكان 3-1 ضمن الجولة العاشرة لدوري أدنوك للمحترفين، في أول ظهور رسمي له مع الفريق، وقاده أيضاً للفوز على الظفرة 4-1 ضمن كأس رابطة المحترفين، ليسجل الفريق سبعة أهداف في مباراتين فقط، واستقبلت شباكه هدفين، في حين أنه كان قد سجل 12 هدفاً فقط، واستقبلت شباكه 16 هدفاً، خلال تسع مباريات سابقة في الدوري.

ويحتل الشارقة حالياً المركز الخامس في ترتيب فرق دوري المحترفين برصيد 16 نقطة، بعدما فاز في خمس مباريات، وتعادل في واحدة، وخسر في أربع.

توفير الأدوات

من جانبه، أكد اللاعب الدولي السابق والمستشار القانوني سالم حديد، أن كوزمين بحاجة إلى توفير الأدوات التي تمكنه من تحقيق ما هو مطلوب منه، مشيراً إلى أنه يعتمد على ما هو موجود عنده من اللاعبين.

ووصف سالم حديد كوزمين بأنه مدرب شجاع، ولديه روح المغامرة، بعكس المدرب السابق عبدالعزيز العنبري، الذي كان متحفظاً أكثر من اللازم خلال مواجهة فرق أقل من الشارقة، لكنه يعطيهم أكثر من حجمهم، على حد تعبيره.

وأضاف سالم حديد: «تحقيق الشارقة فوزين على التوالي تحت قيادة كوزمين يدل على أنه يسير في الاتجاه الصحيح». وأشار سالم حديد إلى أن الشارقة بحاجة إلى بعض التعديلات في صفوفه في حال أراد المنافسة على بطولة الدوري، وأنه حالياً في أجواء البطولة.

وتابع: «هناك لاعبون لم يتم منحهم فرصة المشاركة مع الفريق في الفترة الماضية حتى يتم الحكم عليهم، مثل سيف راشد وأحمد العطاس وماجد راشد وسالم صالح واللاعب البرازيلي ماركوس مليوني، لكن كوزمين منح جميع اللاعبين فرصة المشاركة حتى يحكم عليهم، لذلك فإن كل لاعب في الفريق بدأ يثبت نفسه، وبدأوا جميعاً يعطون ما عندهم، ودخلوا في تنافس شريف على فرص المشاركة».

واعتبر سالم حديد أن الشارقة بحاجة إلى بعض التعديلات، مشيراً إلى أن الفريق بحاجة إلى صانع ألعاب لإكمال المنظومة، بعدما شغر هذا المنصب الذي كان يشغله اللاعب إيغور كورنادو، الذي انتقل إلى الاتحاد السعودي، مؤكداً أن الشارقة لديه هجوم ضارب، لكن ليس لديه صانع ألعاب.

غياب اللاعب الهداف

من جهته، أكد عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم السابق، الدكتور سليم الشامسي، أن بصمة كوزمين بدأت تظهر على الشارقة، مشيراً إلى أنه في حال وفّرت شركة الشارقة لكرة القدم كل ما يطلبه كوزمين من لاعبين محليين وأجانب، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، فإنه سيغير من شكل الفريق، وسيدخل منافساً قوياً في بطولة الدوري.

وأشار الشامسي إلى أن الشارقة لايزال ينقصه وجود مهاجم صريح وهداف، وذلك في أعقاب رحيل اللاعب البرازيلي ويلتون سواريز، مؤكداً أن الشارقة كان في السابق لديه لاعبون في الأطراف، بجانب وجود مهاجم هداف وصانع ألعاب.

وأكمل سليم الشامسي: «في حال تمت الاستجابة لطلب كوزمين من قبل إدارة النادي بإجراء بعض التغييرات في صفوف الفريق، فإنني أتوقع أن نشاهد الشارقة فريقاً آخر في الدور الثاني للدوري».

الصورة لم تتغير

في المقابل، أكد عضو لجنة المسابقات السابق في اتحاد كرة القدم، خالد عوض، أن المدرب كوزمين لم يتعرض حتى الآن لاختبار قوي، مشيراً إلى أن الصورة في فريق الشارقة لم تتغير، وأن كل ما حدث هو أن اللاعبين حاولوا أن يثبتوا وجودهم، في ظل وجود مدرب جديد، مشدداً على أنه يتمنى أن ينجح كوزمين مع الشارقة.

وأضاف خالد عوض، رداً على سؤال عما إذا كان كوزمين سينجح مع الشارقة: «أي مدرب في العالم إذا توافرت له الأدوات الصحيحة والعناصر الجيدة فإنه سينجح، فمدرب الفريق السابق عبدالعزيز العنبري عندما توافرت له العناصر حقق مع الفريق بطولة الدوري». الشارقة سجل 7 أهداف في جولتين مقابل 12 هدفاً خلال 9 جولات في الدوري. فريق الشارقة استعاد النتائج الإيجابية Àمن المصدر

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