المصدر: الإمارات اليوم

جائزة

أعلن مهاجم العين، الدولي التوغولي لابا كودجو، عبر حسابه في «إنستغرام» عن فوزه بجائزة أفضل لاعب إفريقي في الإمارات، وهي جائزة تقدمها مجموعة «إفريقيا دبي للأعمال»، ضمن احتفال سنوي يقام في دبي للشركات والمؤسسات والأفراد الأفارقة.

توصية

يُنتظر أن يقوم مدرب أجنبي بأحد أندية دوري المحترفين برفع توصية نهائية إلى إدارة النادي، بشأن احتياجات الفريق في الفترة المقبلة، والمراكز التي تحتاج إلى إجراء بعض التغييرات على صعيد اللاعبين.

أسلوب

استغرب مدرب في أحد أندية الدرجة الأولى، الأسلوب التدريبي الذي كان يعمل به المدرب السابق، وتسبب في إصابات بليغة بصفوف الفريق، مؤكداً أنه لم يكن واقعياً بالنظر إلى إمكانات اللاعبين البدنية.

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