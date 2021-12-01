تونس تفوز بالخمسة.. وتعادل العراق مع عمان

المصدر: الإمارات اليوم

ضرب المنتخب التونسي بقوة، أمس، في مستهل مشاركته الأولى في كأس العرب منذ 1988، بفوزه الكبير على نظيره الموريتاني 5-1، بفضل ثنائية سيف الدين الجزيري ومحمد بالعربي وهدف ليوسف المساكني، على استاد أحمد بن علي بالريان في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية، بينما سجل هدف موريتانيا أحمد بسام. وفي مباراة ثانية، اكتفى المنتخبان العراقي والعماني بالتعادل الإيجابي، 1-1، بعد هدفين من ركلتي جزاء، إذ سجل لعمان صلاح اليحيائي في الدقيقة (78)، بينما سجل للعراق حسن عبدالكريم (98).

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