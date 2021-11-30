أبيض الناشئين يتعادل مع أذربيجان في الودية الأولى

المصدر: الإمارات اليوم

تعادل المنتخب الوطني للناشئين مواليد 2006 مع نظيره منتخب أذربيجان بهدف لهدف، في المباراة الودية الأولى التي أقيمت اليوم على ملعب ذياب عوانة في مقر اتحاد الكرة بدبي، ضمن استعدادت منتخبنا للمشاركة في بطولة غرب آسيا الثامنة للناشئين المقررة في المملكة العربية السعودية.

وسجل هدف منتخبنا اللاعب محمد جمعة في الدقيقة 2 من ركلة جزاء، وتعادل لمنتخب أذربيجان اللاعب ميكالوف إلتون في الدقيقة 52. وسيلتقي المنتخبان مجدداً في التجربة الثانية المقرر لها يوم بعد غد على الملعب ذاته

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news