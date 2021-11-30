رسمياً.. بث مباريات كأس العرب مجاناً

المصدر: الإمارات اليوم

أعلنت اليوم مجموعة شبكات قنوات "بي إن سبورت" الرياضية في بيان صحافي بث جميع مباريات بطولة كأس العرب التي تقام في ضيافة قطر حتى نهاية ديسمبر المقبل مجانا.

وحددت المجموعة القناتين (بي 1 و2) لنقل منافسات البطولة، التي انطلقت اليوم بقوة، من خلال فوز كبير لمنتخب تونس بالخمسة على موريتانيا، بانتظار باقي نتائج المنتخبات المشاركة. ويمكن متابعة القناتين ضمن قائمة قنوات "بي إن" على القمرين الصناعيين، نايلسات وسهيل سات.

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