رابطة المحترفين الإماراتية تحيي ذكرى يوم الشهيد

المصدر: الإمارات اليوم

أحيت رابطة المحترفين الإماراتية في مقرها بأبوظبي ذكرى يوم الشهيد، والتي تأتي عرفاناَ وتقديراً لتضحيات شهداء الوطن الذي قدموا أرواحهم لرفعة الإمارات وعزها واستقرارها، وتخليداً لذكراهم العطرة في صفحات تاريخ الإمارات.

وانطلقت مراسم المناسبة الوطنية التي حضرها منتسبو الرابطة، بتنكيس العلم، والوقوف دقيقة دعاء صامت للشهداء، الذين نستذكرهم بكل فخر واعتزاز في هذا اليوم، وهم الذين رسموا بدمائهم الزكية دروباً تنير لنا الطريق نحو المستقبل، وتم بعد ذلك رفع علم الدولة مصحوباً بعزف السلام الوطني.

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