المصدر: الإمارات اليوم

دورة

أعلن اتحاد كرة القدم عن فتح باب التسجيل لدورة مقيمي حكام جدد، ستقام خلال الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر المقبل، مشترطاً أن يكون المتقدم من مواطني الدولة، وحكماً دولياً سابقاً، وأن يحضر جميع فعاليات الدورة.

بنفسجي

آثار مشرف فريق العين، عبدالله علي، التكهنات بنشره عبر حسابه في «تويتر» قلباً باللون البنفسجي، وهو ما جعل متابعيه يتساءلون عما إذ كان ذلك قد يدل على اقتراب الإعلان عن مفاجأة عيناوية.

إجازة

استغل لاعب فريق الظفرة، سعيد الكثيري، فترة الراحة، وغادر إلى مدينة ميونيخ الألمانية، لقضاء إجازة قصيرة، ونشر اللاعب صورة عبر حسابه في «إنستغرام»، ذكر فيها أنها أول رحلة خارجية له منذ بداية جائحة «كورونا».

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