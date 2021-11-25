المصدر: الإمارات اليوم

مدرب

كشف إداري لأحد أندية الدرجة الأولى أن فريقه خاض مباريات الجولات السابقة في البطولة من دون مدرب رسمي، ورغم ذلك حقق نتائج جيدة، ثم تراجعت النتائج لأمور إدارية تم حلها أخيراً.

شريكان

أكد إداري لنادي يلعب في دوري الدرجة الأولى أنه حريص على التواصل المنتظم مع وسائل الإعلام، من أجل التعريف بأفضل لاعبي فريقه، مؤكداً أن ذلك أسهم في رفع الروح المعنوية بعد كل مقابلة أو خبر، ما يعكس أن الرياضة والإعلام شريكان متناغمان.

عموري

بعد عودة نجم شباب الأهلي عمر عبدالرحمن (عموري) إلى الملاعب، من خلال مشاركته في أمام النصر، يتساءل الكثيرون: «لماذا لا يعود اللاعب إلى صفوف المنتخب الوطني؟».

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