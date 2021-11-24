المصدر: الإمارات اليوم

عمولة

قال مقربون من وكيل أعمال لاعبين إنه حصل على عمولته كاملة، نظير دوره في إتمام صفقة تعاقد أحد أندية المحترفين مع لاعب أجنبي كبير، كان قد هدّد في السابق باللجوء إلى اتحاد الكرة لتقديم شكوى.

سعادة

شعر لاعبو ومدرّبو نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بالسعادة للنتائج الإيجابية لمنتخب إسبانيا ببطولة العالم للكاراتيه في دبي، وذلك تثميناً لاختيار الضيوف قاعات النادي مكاناً لإقامة معسكرهم التدريبي قبل انطلاق الحدث، بدعم ورعاية من أسرة النادي

كوكو

حرص لاعب اتحاد كلباء سابقاً ومدرب منتخب إيران حالياً، الكرواتي دراغان سكوسيتيش كوكو، على زيارة قلعة النمور، أول من أمس، للإشادة بالنتائج التي حققها الفريق في الموسمين الماضي والحالي، حيث استقبله عضو شركة كرة القدم، عيسى موسى بن هويدن، متمنياً لهم مواصلة النجاح.

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