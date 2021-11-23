بيغ رامي سعيد بشهر العسل في دبي.. ويدعم لاعبة مصرية في بطولة الحبتور للتنس

المصدر: الإمارات اليوم

شهدت بطولة الحبتور الدولية الـ24 لتنس السيدات قيام النجم العالمي في بناء الأجسام، المصري بيغ رامي، ونجم الكرة المصري السابق محمد زيدان، بزيارة البطولة لشد ازر اللعبة المصرية ساندرا سمير، والتي ستخوض غدا منافسات الزوجي. وقال بيغ رامي في تصريح صحافي إنه سعيد بقضاء شهر العسل في دبي، مؤكدا أنها «مدينة جميلة ولا يشعر في الاغتراب فيها».

واعتبر بيغ رامي دبي من أفضل الوجهات السياحية، مشيرا إلى سعادته الكبيرة بالتواجد فيها، وأشاد "مستر أولمبيا" بروعة التنظيم في البطولة، وقال إنه منبهر بالمستوى الذي شاهده في اليوم الأول للبطولة. وكان بيغ رامي عقد قرانه قبل أيام في مصر، ثم غادر بعد ذلك بساعات إلى دبي لقضاء شهر العسل.

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