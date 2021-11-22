المصدر: الإمارات اليوم

احتفالية

ردّ نجم الـ«تيك توك» الشهير، الإيطالي خابي لام، على لاعبي فريق العين، الذين احتفلوا على طريقته، بعد التسجيل في شباك الجزيرة، وأعاد الإيطالي نشر صورة احتفالية لاعبي «الزعيم»، عبر حسابه في «إنستغرام».

جالية

حضرت أعداد مقدّرة من الجالية الأوكرانية المقيمة في الدولة مباراة العين أمام مستضيفه فريق الجزيرة، لدعم ابن بلدهم المدرب سيرجي ريبروف، الذي يقود «الزعيم» منذ بداية الموسم الحالي.

اعتذار

نشر مدير فريق الجزيرة، حسين سهيل، على «تويتر»، اعتذاراً للجمهور، عقب الخسارة الكبيرة أمام العين، قائلاً: «نعتذر لجمهور الفخر، وشكراً على وقوفكم خلف الفريق دائماً، كل الحب والتقدير والاحترام لكل شخص حضر وشجع وتعب واجتهد، خسارة مؤلمة صحيح، لكن هذه كرة القدم».

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