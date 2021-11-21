بطولة «تحدي الخمسين الدولية» تنطلق في دبي اليوم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تحت رعاية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بمناسبة اليوبيل الذهبي لقيام اتحاد الإمارات، تنطلق بطولة دبي الدولية للتحدي «Hike&fly» اليوم في دبي للمرة الاولى خارج جبال الألب، بمشاركة 25 بطلاً عالمياً من مشاهير اللعبة، ليستعرضوا فنونها وموهبتهم، التي تتطلب تحمل الكثير، وتتميز بالاثارة والمتعة. وأكد رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، نصر النيادي، في بيان صحافي، أن وجود هذا الكم من أبطال اللعبة بالعالم، في واحدة من أبرز المسابقات على صعيد الرياضات الجوية وأكثرها إثارة، يترجم قوة البطولة وضخامتها وأهميتها عالمياً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news