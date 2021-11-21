يوسف ميرزا يحرز الذهبية الأولى للإمارات في منافسات المضمار

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ القاهرة

نجح منتخب الدرّاجات، أمس، في حصد أربع ميداليات ملوّنة في اليوم الأول من منافسات بطولة المضمار بالبطولة العربية المجمعة الأولى للدرّاجات المقامة في القاهرة، وتستمر حتى يوم 28 نوفمبر الجاري، ليصل إجمالي عدد ميداليات المنتخب إلى 19 ميدالية ملوّنة، منها سبع ذهبيات وتسع فضيات وثلاث برونزيات، وتمكن قائد المنتخب الوطني، يوسف ميرزا، من تحقيق أول ميدالية للإمارات في منافسات بطولة المضمار التي تتواصل لمدة ثلاثة أيام.

وحقق يوسف ميرزاً الميدالية الذهبية السابعة للإمارات في البطولة بسباق السكراتش لمسافة 15 كم بعد منافسة قوية، ورغم سقوطه في السباق، فإنه كان متقدم بلفتين على المتسابقين ليعود إلى السباق ويحقق الميدالية الذهبية الأولى للإمارات في منافسات المضمار، كما نجح يوسف ميرزا في قيادة منتخب الكبار إلى تحقيق الميدالية الفضية في سباق المطاردة الفرقية بعد منافسة قوية مع منتخب الجزائر الذي توّج بالذهب.

وفي منافسات الشباب، نجح منتخب الشباب في التتويج بالميدالية البرونزية في سباق المنافسة الفرقية عقب تغلبه على منتخب المغرب، بينما حصل المنتخب المصري على المركز الأول، والجزائر على المركز الثاني. وفاز منتخب شابات الإمارات بالميدالية الفضية في سباق المطاردة الفرقية في منافسة قوية مع المنتخب المصري، كما ضمن منتخب السيدات ميدالية جديدة، حيث صعد إلى النهائي في سباق المطاردة الفرقية، وسيلعب أمام مصر لتحديد الفائز بالميدالية الذهبية.

من جانبه، أكد المدير الفني عبدالله سويدان، لـ«الإمارات اليوم»: «إن النتائج التي تحققت حتى الآن، بمجهود أبناء الإمارات، يعتبر إنجازاً كبيراً بالتأكيد بسبب توقف السباقات لمدة عامين، وعدم وجود أي منافسات أو بطولة دوري، إضافة إلى صيانة المضمار في الإمارات، ما يعني عدم وجود مكان للتدريب، وهو ما يؤكد نجاح الدرّاجين حتى الآن في البطولة».

• منتخب الشابات يفوز بالميدالية الفضية في سباق المطاردة الفرقية.

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