رماة الذيد و«الشارقة لرياضة المرأة» يحصدون جوائز البندقية الهوائية

المصدر: العين ■ الإمارات اليوم

شهدت ميادين نادي العين للفروسية والرماية والغولف بطولة الإمارات الشاملة، التي نظمها اتحاد الإمارات للرماية، بمشاركة واسعة من جميع أندية الرماية بالدولة، استعداداً لدورة العاب الخليج المقرر إقامتها بدولة الكويت خلال شهر يناير المقبل. واحتكر نادي الذيد المراكز الثلاثة الأولى في بطولة البندقية ضغط الهواء، عن طريق إبراهيم خليل وسلطان منصور وسالم الطنيجي. وعلى صعيد السيدات، فقد فاز نادي الشارقة لرياضة المرأة بالمراكز الثلاثة الأولى، عن طريق صالحة حسن آل علي ونورة الكتبي وفاطمة حسن آل علي.

وعقب الختام قام عضو لجنة الحكام الدولي، حسن النعيمي، وعضو اللجنة الفنية، علي بن نومه، بتكريم الفائزين والفائزات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news