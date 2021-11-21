«عقدة شباب الأهلي» و«ورقة عموري» تؤرقان النصر

المصدر: منصور السندي ■ دبي

تتجه الأنظار، اليوم، إلى القمة المرتقبة بين النصر وضيفه شباب الأهلي، على استاد آل مكتوم الساعة 20:15 مساء، ضمن الجولة العاشرة لدوري أدنوك للمحترفين، حيث سيكون النصر في مهمة جديدة لفك عقدة «شباب الأهلي».

ويأمل النصر إيقاف سلسلة النتائج المخيبة أمام شباب الأهلي، إذ لم يفز عليه في آخر 5 مباريات بالدوري والكأس، آخرها الهزيمة ذهاباً وإياباً في الموسم الماضي للدوري، كما يأمل فك ارتباط النقاط الـ16 المشتركة بينهما في ترتيب الدوري. لكن المهمة لن تكون سهلة، إذ بجانب التفوق المستمر لشباب الأهلي، قد يحصل «الفرسان» على دفعة معنوية كبيرة بدخول عموري، الذي قد يشكل ورقة ضغط إضافية على دفاع النصر.

وسيكون الحوار قوياً بين ست نجوم، ثلاثي النصر تيغالي وريان مينديز وضياء سبع، مقابل إدواردو وأحمد نور الله ومهدي قايدي من شباب الأهلي. وكان النصر فاز في الجولة الماضية على الوصل، بينما تعادل شباب الأهلي مع كلباء.

للإطلاع على تصريحات نجمان من الفريقين والتشكيلة، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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