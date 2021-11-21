لاعب

تراجع الجهاز الفني لأحد أندية دوري المحترفين عن ضم لاعب إلى قائمة الفريق في مباريات الجولة العاشرة من الدوري، رغم مشاركته في مباريات ودية خلال فترة التوقف، بعدما أكد طبيب الفريق أن اللاعب غير جاهز بدنياً. ضغوط

يواجه لاعب صاعد بأحد أندية دوري المحترفين ضغوطاً نفسية كبيرة، بسبب تراجع مستواه الفني وابتعاده عن التشكيلة الأساسية، وإمكانية استغناء النادي عن خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية. لجنة

قال مراقبون إنه على الرغم من ابتعاد رئيس لجنة مهمة في اتحاد لعبة جماعية عن رئاستها، إلا أنه تتم استشارته في كثير من الأمور التي تخص عمل اللجنة بحكم خبرته الطويلة، ويصفه البعض بأنه الرئيس الفعلي للجنة.

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