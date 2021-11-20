الإمارات تفوز بلقب البطولة الخليجية للتجديف الشاطئي

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

حسم أبطال الإمارات كافة جوالات للبطولة الخليجية للتجديف الشاطئي التي نظمت على شاطئ منطقة الحمرية بإمارة الشارقة، ليحصدوا كافة الميداليات الذهبية الست لفئات البطولة ويتوجوا بلقب مستحق.

ونجح لاعبوا ولاعبات الإمارات من التفوق وإبراز قدراتهم منذ الجولة الأولى لفعاليات البطولة الخليجية التي تنظم في نسختها الأولى على أرض الامارات بإمارة الشارقة برعاية سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة وبتنظيم من مجلس الشارقة الرياضي بحكومة الشارقة ونادي الحمرية الرياضي مع الشركاء من مختلف الدوائر والجهات الحكومية والخاصة وبالتعاون والتنسيق مع اتحاد الإمارات للتجديف واتحادات مجلس التعاون الخليجي للتجديف والرياضات البحرية وبلدية الحمرية.

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