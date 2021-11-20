بطولة تحدي الخمسين الدولية تنطلق في دبي غداً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وبمناسبة اليوبيل الذهبي لقيام اتحاد الامارات العربية المتحدة تنطلق بطولة دبي الدولية للتحدي "Hike&fly" غداً الاحد بدبي وذلك للمرة الاولى خارج جبال الالب بمشاركة 25 بطلا عالميا من مشاهير اللعبة ليستعرضوا فنونها وموهبتهم والتي تتطلب تحمل كبير وتتميز بالاثارة والمتعة.

وكانت اللجنة المنظمة قد قامت بزيارة تفقدية الى فندق شاطيء العنوان بالجميرا، لمعاينة المكان وتحديد مكان الاقلاع والبداية والنهاية للجولة الاولي والرابعة بعدها تم عقد الاجتماع الفني برئاسة يوسف الحمادي نائب رئيس الاتحاد مدير اللجنة المنظمة للبطولة، حيث استعرض الحضور تفاصيل الجولات الأربع والتي من المقرر ان تنطلق غداً حيث تطوف البطولة ثلاث امارات فتنطلق مرحلة دبي صباح اليوم بفندق شاطيء العنوان بمنطقة الميناء السياحي بالجميرا الساحرة ثم تنتقل المنافسات صباح يوم الثلاثاء الى جبل جيتس برأس الخيمة ويشهد جبل الفاية بالشارقة صباح يوم الخميس منافسات المرحلة الثالثة من التحدي الكبير ثم تعود المنافسات الى دبي لتشهد المرحلة الختامية يوم السبت 27 نوفمبر .

وأكد نصر حموده النيادي رئيس اتحاد الامارات للرياضات الجوية رئيس اللجنة المنظمة للبطولة ان تواجد هذا الكم من ابطال اللعبة في العالم في واحدة من ابرز المسابقات على صعيد الرياضات الجوية وأكثرها اثارة يترجم قوة البطولة وضخامتها واهميتها عالميا .

واضاف النيادي: "نحن في اتحاد الامارارات للرياضات الجوية نسبق الاتحادات المماثلة في كل بقاع الارض باستضافة هذا الحدث كما وكيف داخل المدن وخاصة على شاطيء دبي الساحرة ونتطلع الى ان يكون حدثا استثنائيا".

وذكر يوسف حسن الحمادي ان البطولة تتضمن "الجري والمشي والتسلق والطيران: "حيث من المقرر ان تبدأ المنافسات في العاشرة صباحا بين افضل 26 متسابقا بالعالم تم انتقاؤهم بعناية والبداية ستكون بالصعود الى قمة الفندق 77 طابقا عن طريق سلالم الفندق ثم يقفز المتسابق من اععلى نقطة ثم يعود الى الفندق عدوا ثم يصعد السلالم مرة اخرى للطابق 77 ليقفز ويحلق مرة اخرى ثم يهبط ويعود للفندق عدوا ليصل الى خط النهاية المحدد سلفا لجميع المتسابقين وتحدد النتيجة وفقا للزمن الذي يستغرقه المتسابق هذا فيما يخص مرحلة دبي".

وقال الحمادي: "التنافس يحتاج الى لياقة بدنية فائقة من سرعة وقوة وتحليق مظلي بمهارة وسرعة طي المظلة مشيرا الى ىان مرحلة راس الخيمية تختلف فنيا حيث يتم صعود جبل جيتس صباح يوم الثلاثاءالى نقطة الاقلاع ثم القفز بالمظلة والعودة الى نقطة الانطلاق ويكرر هذه العملية وتحسب زمن المرتين وينطبق الحال على جبل الفاية بالشارقة في الجولة التي ستقام يوم الخميس اما يوم السبت السابع والعشرين فستقام المسابقة النهاية " الجولة الرابعة " في فندق شاطيء العنوان بدبي.

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