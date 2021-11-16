بث مباشر لمباراة الامارات مع لبنان

المصدر: الإمارات اليوم

يبحث المنتخب بعد قليل عن الفوز الأول ومصالحة جمهوره، عندما يخوض مباراة مفصلية لا تقبل إلا الفوز والنقاط الثلاثة، حين يحل ضيفا على المنتخب اللبناني، على ملعب صيدا البلدي في جنوب لبنان، ضمن الجولة السادسة لحساب المجموعة الأولى في الدور الحاسم للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويتطلع الأبيض، الذي صعّب المهمة على نفسه بالتفريط في نقاط سهلة أمام لبنان وسورية والعراق، إلى إنعاش حظوظه في التأهل للمونديال، عبر بوابة المركز الثالث، رغم صعوبة المهمة، بعدما فقد الأمل في التأهل المباشر من خلال المركزين الأول والثاني في المجموعة، علماً بأن لقاء الذهاب بين المنتخبين كان قد انتهى بالتعادل دون أهداف.

وأعلن مدرب المنتخب، الهولندي مارفيك، قبل قليل التشكيلة الرسمية للمباراة، حيث سيتولى علي خصيف حراسة المرمى، وضمت باقي الأسماء: محمد برغش ومهند العنزي ومحمد العطاس وبندر الأحبابي وعلي سالمين، وعبدالله رمضان، وعلي صالح، وطحنون الزعابي، وكايو وعلي مبخوت. وفي البدلاء: خالد عيسى وعادل الحوسني، وأحمد راشد ويوسف جابر ويحيى نادر وخليل إبراهيم وماجد راشد وتيغالي وإسماعيل مطر وعبدالعزيز هيكل ومحمد جمعة.

* أفضلية للمنتخب اللبناني في أول 10 دقائق وسط حذر دفاعي مبالغ فيه لمنتخب الإمارات، مع محاولات ضعيفة من علي مبخوت وكايو.

* تحسن ملحوظ على مستوى هجوم المنتخب، بصورة أفضل عما كان عليه في البداية، بفضل تحركات بندر الاحبابي، حيث يعتبر أنشط لاعبي الأبيض، اذ وزع أكثر من كرة عرضية لم يتم استغلالها على النحو المطلوب.

* محاولتان خطرتان من لاعبي لبنان، وخاصة من النشط سوني سعد، الذي كاد يهز شباك علي خصيف (22).

* تسديدة متقنة جدا من ركلة ثابتة من سوني سعد كادت تخادع علي خصيف الذي تصدى لها بشكل رائع (40).

* بندر الأحبابي يحصل على بطاقة صفراء، بعد عرقلة تقدم سوني سعد (42).

* علي صالح يقود هجمة مرتدة، ويفشل في تجاوز الدفاع اللبناني (43).

* نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي، مع تفوق ملحوظ للمنتخب اللبناني، خاصة عن طريق النشط والخطير سوني سعد.

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