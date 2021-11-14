المصدر: أحمد طارق ■ دبي

أصدر سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي الوصل الرياضي، قراراً بتعيين أحمد الشعفار رئيساً للجنة الانتقالية لإدارة نادي الوصل، وعضوية كل من وليد محمد الشيباني، وطارق سعيد الشحي، وحريز المر بن حريز، وأحمد الطنيجي، وإبراهيم الحداد.

وذكر الموقع الرسمي لنادي الوصل: «توجه سموه بالشكر إلى مجلس الإدارة السابق، برئاسة راشد بالهول المهيري، مُثمناً ما بذلوه من جهد، وما قدموه من إسهامات على مدى السنوات الماضية، كان له الأثر الإيجابي الكبير في سمعة الوصل دولياً، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح».

من جهته، توجه رئيس اللجنة الانتقالية، أحمد الشعفار، بجزيل الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي الوصل، على الثقة الغالية التي منحها له ولأعضاء اللجنة، مؤكداً أن رعاية سموه ومساندته الدائمة ودعمه اللامحدود لمسيرة النادي العريق، حافز لبذل مزيد من الجهود لكي تظل راية الوصل خفاقة على الصعيدين المحلي والقاري.

وكان مجلس إدارة نادي الوصل قد تقدم باستقالته إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رئيس النادي، وفقاً لما نشرته شركة الوصل لكرة القدم على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وتأتي استقالة مجلس إدارة الوصل برئاسة راشد بالهول، الذي كان سيكمل عامه السابع بمنصبه في شهر يناير المقبل، بعدما تم تعيينه في 10 يناير 2014، إذ أصدر سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي الوصل، قراراً بإعادة تشكيلة المجلس في 2018، برئاسة راشد بالهول المهيري ،وعضوية كل من عبيد سلطان الشامسي وسيد إسماعيل الهاشمي، ونبيل عبدالكريم ومحمد علي عامر وسعيد عبدالله الكتبي، كما تمت إعادة تشكيل شركة الوصل لكرة القدم برئاسة راشد بالهول المهيري، وعضوية كل من عبيد مبارك الشامسي ومحمد أحمد الحمادي وحميد يوسف الشامسي ومحمد علي عامر، كما ضم مجلس إدارة قطاع الألعاب الجماعية والفردية كلاً من نبيل عبدالكريم مبارك رئيساً للمجلس، وعضوية كل من عيسى بن حيدر وعلي محمد سعيد الشامسي وعبدالقادر علي محمد وعبدالله عتيق بورقيبة، بينما ضم مجلس إدارة شركة الاستثمار كلاً من عبيد سلطان الشامسي رئيساً للمجلس، وعضوية كل من جمعة خميس المنصوري وحمدان محمد العامري، ومحمد علي عبدالله الحمادي ومحمد مير أميري.

ويأمل جمهور الوصل أن يكون التشكيل الجديد لمجلس إدارة «الفهود» أول خطوة في طريق عودة النادي إلى تحقيق البطولات، خصوصاً أن الفريق الأول لكرة القدم لم يحقق لقب أي بطولة محلية منذ 2007، عندما فاز «الإمبراطور» بلقبَي الدوري وكأس رئيس الدولة، في الفترة الأولى التي تولى فيها راشد بالهول رئاسة مجلس إدارة النادي، بينما آخر لقب حققه «الأصفر» هو الفوز بلقب بطولة الأندية الخليجية في 2010، تحت قيادة مجلس الإدارة برئاسة اللواء الدكتور محمد بن فهد، ورئيس شركة الكرة مروان بن بيات.

ورغم غياب البطولات عن الوصل في عهد مجلس الإدارة الذي تقدم باستقالته، لكن يحسب لإدارة النادي الحفاظ على التوازن المادي بشأن التعاقدات، والالتزام بمعايير سقف الرواتب التي حددها اتحاد الكرة بالنسبة للاعبين، بينما أبرز النتائج التي حققها «الإمبراطور» في الفترة من 2014 إلى 2021 هي حصول الفريق على المركزين الثاني والثالث في الدوري موسمَي 2016-2017 و2017-2018، إلى جانب تأهل الفريق إلى نهائي كأس الخليج العربي ونهائي كأس رئيس الدولة في 2018، لكن «الأصفر» خسر أمام الوحدة والعين، وحصل الفريق على المركز الثاني في البطولتين.

في المقابل، نجح مجلس الإدارة المستقيل في العديد من الملفات المهمة، وأبرزها الحفاظ على خدمات نجم الفريق وأفضل لاعب في الوصل في آخر سبع سنوات، وهو فابيو ليما، إلى جانب تجديد عقود أبرز نجوم الفريق الدوليين، علي سالمين وعلي صالح.

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