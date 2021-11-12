تسديدات.. بن عاشور يكسب الثقة مجدداً في «آسيوي اليد»

المصدر: الإمارات اليوم

منحت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة اليد ثقتها مجدداً، بإعادة انتخاب الحكم والمحاضر الدولي صالح بن عاشور، رئيساً للجنة القوانين والتحكيم في الاتحاد القاري للدورة الانتخابية 2021-2025، ويعد بن عاشور من الكفاءات الإماراتية التي سجلت تألقها على الساحة الدولية، آخرها توليه، مطلع هذا العام، مهام المحاضر والمراقب الفني في بطولة كأس العالم في نسختها الـ27، التي استضافتها مصر من 13 إلى 30 يناير الماضي.

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