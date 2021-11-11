منتخب الامارات.. إلى أين ؟

المصدر: دبي-من أحمد أبوالشايب

تلقى منتخب الامارات بكرة القدم خسارة خارج أرضه أمام كوريا الجنوبية بهدف دون مقابل اليوم (الخميس) ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم، لتتضأل حظوظه وتصبح شبه معدومة، خاصة أن الفريق لم يعط أي اشارة فنية بإمكانية التعديل في الجولات الخمس المتبقة من التصفيات.

وظهر الفريق بأداء باهت وغير مترابط الصفوف حتى أن لاعب كوريا هيونغ سون نجم توتنهام، قاد هجمة من منتصف الملعب بمجهود فردي متجاوزا مجموعة من اللاعبين ليجد امامه المدافعين العطاس وعلي سالمين، لكنه واصل طريقه ممررا الكرة من بينهما، وسدد في القائم على يمين الحارس علي خصيف في الدقيقة 45، الذي نجى من هدف ثان.

وتراجع المنتخب في الترتيب العام للمجموعة الأولى إلى المركز الرابع برصيد 3 نقاط جناها من ثلاثة تعادلات مع لبنان وسوريا والعراق وخسارتين من ايران وكوريا بذات النتيجة 1-صفر.

من المنظور الحسابي، لم يودع المنتخب بشكل رسمي التصفيات، ومازال يملك الفرصة في الجولات المقبلة حيث سيواجه يوم الثلاثاء (16 الجاري)، منافسه منتخب لبنان في بيروت من دون جمهور، وهي أولى مبارياته في مرحلة الإياب، لكن الازمة تكمن في ضبابية موقف المنتخب من الناحية الفنية وعدم المراهنة عليه وسط هذا الأداء الضعيف الذي لا يلبي طموح الجمهور المتلهف للتأهل مرة أخرى إلى نهائيات كأس العالم بعد انجاز 1990.

والسؤال الذي يسيطر على الجمهور الآن، المنتخب إلى أين، ولماذا هذا التراجع رغم الدعم الكبير الذي يحظى به المنتخب، وهل الفوز على لبنان سيعيد إلينا الامل، والاجابة صعبة في هذا التوقيت، لكنها ستكون أكثر سهولة وبمعطيات رقيمة واضحة لاحقاً.

دعونا "ننفض غبار" ما حدث في العاصمة الكورية سؤول، ونتوجه إلى بيروت بعقلية محترفة لا تتأثر بالمحبطات، وتنظر دائما إلى "الكأس الملأن"، فأداء الواجب على أكمل وجه نعمة نحصد ثمارها في راحة القلوب.. أجمل مافي كرة القدم أنها تعطيك مع كل نهاية بداية. والسلام

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news