تعاونية الاتحاد شريك التسوق الرئيس لنادي شباب الأهلي

المصدر: الإمارات اليوم

وقع نادي شباب الأهلي دبي مع تعاونية الاتحاد أكبر التعاونيات الاستهلاكية بالدولة اتفاقية شراكة وتفاهم، لتصبح بموجبها تعاونية الاتحاد شريك التسوق الرئيس للنادي، وتنضم إلى مجموعة رعاة الفريق الأول لكرة القدم، للموسم الرياضي الحالي 2021-2022. ووقع المذكرة عن تعاونية الاتحاد الرئيس التنفيذي خالد حميد بن ذيبان الفلاسي، بحضور عدد من أعضاء إدارة النادي، ومدراء القطاعات والإدارات بتعاونية الاتحاد..

ويعتبر توقيع الاتفاقية امتداداً لاستراتيجية شباب الأهلي الهادفة لمد جسور التعاون مع المؤسسات الوطنية الراغبة في التعاون مع القطاع الرياضي، من أجل رفع قدرات الأندية ودعمها في سبيل تعزيز مكانة الدولة الرياضية على المستويين الأقليمي والدولي، بما يتناسب مع ما تجده الرياضة من اهتمام ودعم من قبل القيادة الرشيدة للدولة.

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