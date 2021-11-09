ليما خارج حسابات المنتخب أمام كوريا الجنوبية ولبنان

المصدر: الإمارات اليوم

ذكر اتحاد الإمارات لكرة القدم على صفحته الرسمية عبر" تويتر"، أنه تأكد رسميا غياب لاعب منتخب الإمارات الوطني فابيو دي ليما عن مواجهتي كوريا الجنوبية ولبنان المرتقبتين يوم بعد غد الخميس، ويوم 16 الجاري ضمن الجولتين الخامسة والسادسة في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ويأتي غياب ليما، بعد أن أثبتت الفحوصات الطبية التي أجريت له أمس في أحد المستشفيات المتخصصة في مدينة غويانغ الكورية إصابته على مستوى العضلة الخلفية وحاجته للعلاج والراحة، حيث سيعود اللاعب إلى البلاد لاستكمال برنامجه العلاجي مع ناديه الوصل.

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