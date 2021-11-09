شراكة بين «ياس القابضة» واتحاد الجوجيتسو

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت ياس القابضة، مجموعة الاستثمار الإماراتية، عن توقيعها اتفاقية رعاية مع اتحاد الجوجيتسو تنص على اعتماد شركة مرموم للألبان لتكون إحدى الجهات الراعية لجميع فعاليات الاتحاد المحلية والدولية لهذا العام.

وتأتي الاتفاقية في إطار الدعم المستمر الذي تقدمه ياس القابضة للمبادرات الحكومية الرامية للترويج لرياضة الجوجيتسو في الدولة، وتوفير الفرصة أمام الرياضيين للمنافسة في البطولات الدولية.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة ياس القابضة المهندس مرشد الرديني: «نفتخر بمساهمتنا في دعم رؤية إمارة أبوظبي طويلة الأمد الرامية إلى دعم الرياضيين الشباب في الدولة من خلال تلك الشراكة الواعدة، التي نأمل أن تسهم في إعداد وتنشئة جيل رياضي قوي قادر على التميز محلياً ودولياً».

وتتماشى هذه الاتفاقية مع الرؤية الاستراتيجية لشركة مرموم للألبان، حيث علق جيرمي هنشي، المدير العام للشركة، قائلاً: «تلتزم شركتنا من خلال تصنيع منتجات الألبان المتنوعة بتلبية الحاجة المتزايدة في دولة الإمارات للعناصر الغذائية الأساسية التي تساعد على نمو أجيال صحية وقوية قادرة على المنافسة في مختلف المجالات، وتعكس هذه الاتفاقية التزام ياس القابضة بالتعاون مع شركة مرموم لتعزيز الصحة العامة وبناء مجتمع قوي وحيوي». بدوره، قال فهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الجوجيتسو: «نتولى في اتحاد الإمارات للجوجيتسو مسؤولية الترويج لرياضة الجوجيتسو على امتداد إمارات الدولة، ودعم نمو المزيد من المواهب المحلية للصعود نحو العالمية، وفي هذا الإطار نحرص على تنظيم الفعاليات والبطولات المتعاقبة التي تتيح للاعبينا صقل مهاراتهم ورفع علم الإمارات على منصات التتويج».

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