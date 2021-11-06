المصدر: الإمارات اليوم

توقف

توقف الموقع الرسمي الخاص بأحد أندية المحترفين عن بث أخبار وفيديوهات عن النادي لمدة أربعة أيام، بعد الخسارة التي تلقاها في الجولة قبل الماضية، وذلك بسبب الردود والتعليقات السلبية، لكن النادي أعاد نشر أخبار الفريق مجدداً، بعدما فاز في الجولة الماضية بنتيجة كبيرة.

برامج

فوجئ زائرون لمواقع متخصصة في بيع وشراء الأثاث المستعمل، وتأجير وبيع العقارات، بأن مقدم أحد البرامج الرياضية يعرض بشكل شبه دائم «الرابط» الخاص بالحلقات التي تذاع عبر أثير إحدى محطات الراديو، دون فهم لقصده من تلك الخطوة.

وعد

حصل إداري سابق على وعد من إدارة ناديه بالعودة إلى منصبه الغائب عنه منذ خمسة مواسم، بيد أن الإداري فوجئ بأن المسؤولين الذين رشحوه للعودة إلى منصبه تنصلوا من وعدهم، بعد تحسّن النتائج أخيراً، ما عرّضه للحرج أمام أصدقائه، بعد أن روج لعودته بشكل مبالغ فيه.

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