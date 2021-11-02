راشد بن حميد: العلم رمز الشموخ والريادة والتعايش والتسامح

المصدر: الإمارات اليوم

قال الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم إن "يوم العلم مناسبة وطنية يفخر بها الجميع، فالعلم رمز وحدتنا ويجسد أبهى صور التلاحم الوطني والالتفاف حول القيادة الرشيدة التي جعلت دولة الإمارات في مصاف الدول المتقدمة". ورفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وإلى الشعب الكريم بمناسبة يوم العلم.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي في كلمة إن "هذه المناسبة تُعزز في نفوسنا نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" مؤسس الدولة وباني نهضتها نهج القيم الأصيلة والوفاء والانتماء". وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن أسرة كرة القدم بكل أجيالها تعرف رمزية العلم ومعانيه، فهو موجود على صدر كل لاعب وإداري، ويرفعه جمهور الكرة الإماراتية في كل المنافسات, لأنه رمز وحدتنا ونهضتنا وتقدمنا ورمز للتعايش والتسامح والريادة والشموخ.

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