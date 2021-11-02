المصدر: الإمارات اليوم

طموح

قال إداري في شركة لكرة القدم، إن الفريق الأول يطمح إلى تحقيق أفضل الإنجازات ويرفع شعار الوصول إلى مركز متقدم، إلا أن الهدف الرئيس في الموسم الحالي ليس الفوز بالبطولة، بل وضع أسس قوية للفوز بها في الموسم المقبل، وأن الاستقرار المالي للنادي في غاية الأهمية.

تعليق

استغرب جمهور فريق من إصرار المعلق الرياضي على التركيز كثيراً على أخطاء المدافع الذي يلعب في المنتخب الوطني أيضاً، وذكرها كلما لمس اللاعب الكرة وبشكل غير عادي.

تغيير

محلل رياضي كتب عبر حسابه في «تويتر» عن تغيير قريب في أحد أندية دوري المحترفين خاص برئيس مجلس إدارة شركة الكرة، فجاءت تعليقات من الجمهور تتحدث عن فريقي بني ياس والنصر.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news