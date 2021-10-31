المصدر: الإمارات اليوم

بطولة

طالب أولياء أمور يلعب أبناؤهم في بطولة مجلس دبي الرياضي للأكاديميات في مدينة دبي الرياضية، بمراعاة ارتفاع درجة حرارة الطقس، حيث تلعب الفرق مبارياتها عند الساعة 12 ظهراً.

تحية

وجه مدير فريق العين، أحمد الشامسي، عقب نهاية مباراة شباب الأهلي مباشرة لاعبي فريقه بالذهاب لمدرجات جماهير «الزعيم» لتقديم الشكر لهم على حضورهم لمؤازرة الفريق بأعداد كبيرة.

جوانكا

وجهت أعداد من جماهير العين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انتقاداً للاعب الوسط، الأرجنتيني كريستيان جوانكا، لعدم ظهوره بمستوى مقنع مع الفريق، فيما ذهب آخرون لأبعد من ذلك، وطالبوا إدارة ناديهم بالبحث عن بديل له.

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