المصدر: الإمارات اليوم

هدف

قال مدرب لكرة الصالات إن إدارة ناديه تسعى إلى تصعيد خمسة لاعبين من فريق الشباب إلى الفريق الأول في نهاية الموسم، كهدف مهم لا يقل أهمية عن نيل مركز متقدم إذا لم يكن ذلك الفوز بالبطولة.

لاعب

استغربت جماهير نادٍ كبير استمرار الموقع الرسمي لناديها في استخدام صورة على واجهته الرئيسة للموقع تخص اللاعب الكبير على الرغم من أنه فسخ عقده بصورة مفاجئة بداية الموسم الحالي وانتقل لنادٍ منافس.

مؤتمر

دأب أحد المراكز الإعلامية على عدم إرسال المؤتمرات الصحافية لوسائل الإعلام أو نشرها في موقعه الرسمي في حالة الخسارة، بينما يكون حريصاً جداً على إرسالها في حالة الفوز.

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