المصدر: الإمارات اليوم

شروط

قال مراقبون إن مدرباً أجنبياً اشترط على أندية دوري المحترفين توقيع عقد معه لمدة سنتين قابلة للتجديد، وليست سنة كما يريد النادي، لقبول تدريب الفريق بعد إقالة الأخير مدربه السابق بسبب النتائج السلبية.

تبرير

برّر إداري في رياضة جماعية سبب تعرّض فريقه للعديد من الهزائم وضعته في مركز لا يليق في الترتيب، بوجود ثماني إصابات في صفوف الفريق للاعبين مؤثرين.

فرصة

يبحث لاعب مواطن سبق له اللعب في دوري المحترفين عن فرصة للوجود مع أحد الأندية في دوري أدنوك، بسبب عدم تأقلمه مع فريقه الحالي في دوري الهواة.

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