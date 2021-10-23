بطل "طواف فرنسا" يحصل على الإقامة الذهبية

المصدر: الإمارات اليوم

حصل الدراج السلوفيني تادي بوغاتشار نجم فريق الإمارات للدراجات، وحامل لقب طواف فرنسا مرتين، على تأشيرة الإقامة الذهبية لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تسلمها من قبل مجلس أبوظبي الرياضي، تقديرا لإسهاماته وانجازاته العالمية وقياداته لفريق الإمارات لاعتلاء منصات التتويج في المحافل الرياضية الكبرى.

ونجح بوغاتشار كذلك في الفوز بالنسخة الأخيرة من طواف الإمارات، إلى جانب عروضه القوية وتألقه في الفعاليات العالمية وحضوره المشرف في جميع سباقات الدراجات الشهيرة. أعرب بوغاتشار في تصريح صحافي عن سروره بحصوله على الإقامة الذهبية، متقدما بالشكر والتقدير لدولة الإمارات، ودورها الريادي في تقدير أصحاب الإنجازات والكفاءات في مختلف المجالات، ورعايتها الدائمة للمواهب والمبدعين، متوجها بالشكر لمجلس أبوظبي الرياضي ومبادرته المميزة تجاه نخبة رياضيي العالم. وفي الختام قدم ناصر الزعابي مدير مكتب الاتصال في مجلس أبوظبي درع المجلس لتادي بوغاتشار، بحضور ماورو جيانيتي مدير فريق الإمارات.

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