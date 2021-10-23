المصدر: الإمارات اليوم

مدرب

دخل أحد أندية دوري المحترفين في مفاوضات جادة مع مدرب، ليكون مستشاراً فنياً للنادي، والاستفادة من خبراته الكبيرة في التحليل الفني.

عضو

على الرغم من مضي فترة طويلة على استقالة عضو مجلس إدارة أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين، إلا أن مكانه لايزال شاغراً، إذ لم يعوض النادي موقعه بشخصية إدارية أخرى.

وكيل

قال وكيل أعمال لاعب أجنبي بأحد أندية دوري المحترفين لكرة القدم، لمقربين منه، إنه توصل إلى تسوية ودية مع النادي بشأن مستحقات مالية مترتبة له على النادي، وأن الأخير التزم بسدادها.

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