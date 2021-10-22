القاهرة تحتضن فعاليات مؤتمر "دراسا " العلمي الدولي في علوم الرياضة غداً

المصدر: الإمارات اليوم

تفتتح في العاشرة صباح الغد فعاليات المؤتمر العلمي الدولي في علوم الرياضة بعنوان (مسرعات التطوير الرياضي في الألفية الثالثة)، والذي تنظمه أكاديمية بحث وتطوير أنشطة علوم الرياضة (دراسا) على مدى يومي 23 و24 الجاري، في فندق توليب جولدن بلازا في مدينة نصر بالقاهرة بمشاركة نخبة من أساتذة الجامعات والخبراء والمختصين في المجال، وبرعاية وزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية وبالشراكة مع كلية التربية الرياضية - أبوقير .

ويهدف المؤتمر الى اتاحة الفرصة للمشاركين بتمكينهم من الحضور والاستماع لمجموعة من نخبة المتحدثين والخبراء المميزين خلال جلسات البرنامج الذي يشمل على محاور قيمة تمكن الحضور من التفاعل مع المواقف الجدية بالقطاع الرياضي وعرض الحديث في مجال والذكاء الاصطناعي في علوم الرياضة، ودعم مستقبل الرياضة في الوطن العربي من جميع جوانبها، بمشاركة نخبة واسعة من الأكاديميين والعاملين والباحثين في القطاع الرياضي والقطاعات المرتبطة بعلوم الرياضة.

وأكد الدكتور أحمد الشريف، رئيس أكاديمية "دراسا"، أهمية عقد المؤتمر الذي يحمل رؤية استشرافية هدفها بالأساس الإسهام في تطوير الرياضة العربية من خلال تمكين وتوظيف العلم والمهنية في مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، معربا عن ارتياحه للنجاحات التي يحققها المؤتمر، دورة تلو الأخرى، حتى أصبح من البرامج المؤثرة في علوم الرياضة بما يطرحة من معلومات ورؤى وأفكار لعلماء وخبراء ومختصين في المجال، بما يعمم الفائدة منها على المعنيين بالرياضة العربية بكافة مستوياتهم .

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news