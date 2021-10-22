المصدر: الإمارات اليوم

قيمة

قال إداري أحد أندية الدرجة الأولى لكرة القدم إن القيمة المالية للاعبيه الأجنبي ارتفعت بشكل لافت على الرغم من أنه خاض مع الفريق خمس مباريات فقط، في وقت يخشى النادي انتقاله إلى نادٍ آخر في الانتقالات الشتوية، آملاً النجاح في التمسك بخدماته حتى نهاية الموسم الحالي.

بناء

وعد مسؤول بأحد أندية دوري الدرجة الأولى لكرة القدم جمهور النادي ببناء فريق مميز من كل النواحي، حتى يكون قادراً على تحقيق الإضافة في المنافسات، خصوصاً أن ناديه يمتلك قاعدة قوية من اللاعبين المواطنين الموهوبين.

غيابات

رفض مدرب في دوري أدنوك للمحترفين الكشف عن أسماء اللاعبين الغائبين عن صفوفه بداعي الإصابة، قبل مباراته المقبلة، مفضلاً عدم تقديم معلومات قد يستفيد منها الفريق المنافس، مكتفياً بالقول إنها مؤثرة!

اعتذار

يترقب الشارع الرياضي الخطوات التي سيتخذها اتحاد كرة القدم، في أعقاب اعتذار ثلاثة حكام دوليين عن إدارة مباريات في الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين، لأسباب خاصة بهم على حد وصفهم!

غياب

تأكد غياب سبّاحة المنتخب الوطني، ليلى الخطيب، عن البطولة العربية للسباحة التي تبدأ، الأحد المقبل، في أبوظبي، بسبب وجودها في بريطانيا وعدم تمكنها من اللحاق بالمنافسات.

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